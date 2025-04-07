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17:03, 7 апреля 2025Путешествия

На бортпроводника обрушилась критика из-за одного заявления в адрес беременной пассажирки

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Беременная пассажирка Delta Airlines обрушила волну критики на бортпроводника из-за тревожного заявления в свой адрес. Историей путешественница поделилась в TikTok, на публикацию обратило внимание издание Daily Dot.

В своем видео, которое уже было удалено с платформы, пользовательница соцсети Пейдж с ником @pwood15 рассказала, что во время недавнего перелета она подверглась неоправданным словесным оскорблениям со стороны члена экипажа. Женщина летела из Вашингтона, округ Колумбия, в Нэшвилл, штат Теннесси.

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Во время демонстрации правил безопасности перед полетом она получила сообщение от мужа, который интересовался ее самочувствием, и начала ему отвечать. После этого бортпроводник посмотрел на нее и ее соседку, разговаривавшую по телефону через наушники, и сказал: «Поскольку вы двое так заняты своими телефонами, я очень надеюсь, что вы знаете, что делать, когда мы разобьемся».

Она добавила, что затем бортпроводник ушел в переднюю часть самолета, чтобы пообщаться с коллегой, и она услышала их смех.

«Напоминаю, мы были в Вашингтоне, округ Колумбия. После того, что тут произошло, это было крайне непрофессионально и неуместно», — возмутилась Пейдж, имея в виду авиакатастрофу 29 января.

Пассажирка призналась, что после приземления она подошла к бортпроводнику, но их разговор, по ее словам, «был похож на конфронтацию».

Ранее российский бортпроводник вывихнул плечо во время демонстрации правил безопасности и задержал вылет почти на полтора часа. Мужчина так сильно махнул рукой, поправляя спасательный жилет, что у него «вылетел» левый плечевой сустав.

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