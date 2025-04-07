На Марсе нашли нечто странное

Марсоход Perseverance нашел странный камень, который в НАСА назвали шокирующим

Марсоход Perseverance нашел на Марсе странный камень, когда исследовал холм Вич-Хейзел на краю кратера Езеро. Об этом сообщает издание Livescience.

Камень состоит из множества темно-серых пузырьков, размер каждого из которых не превышает миллиметра. Большинство пузырьков имеют сферическую форму, некоторые вытянуты, другие сколоты. На некоторых пузырьках заметны крохотные отверстия.

На сайте НАСА находку назвали «шокирующей». Камень, который открестили «Сент-Полс-Бей», заметно отличается от подстилающей породы и, по-видимому, каким-то образом попал туда из другого места. Остается неясным, откуда он взялся и каким образом происходило его формирование.

В НАСА отмечают, что на Земле встречаются камни с похожими скоплениями сфер, которые называют ботриоидными образованиями. Они образуются, когда в окружающей среде много мелких частиц, на которых начинается рост кристаллов.

Рассматривается и другой возможный механизм появления камней подобного рода. В НАСА не исключают, что скопления сферических пузырьков появились при быстром охлаждении расплавленной породы. Так происходит, например, при падении метеорита, когда от удара часть вещества мгновенно плавится и «разбрызгивается» вокруг.

Ранее сообщалось, что один из камней, сфотографированных марсоходом Perseverance, оказался похож на человеческую голову. По мнению специалистов, сходство объясняется парейдолией — склонностью людей различать лица и другие объекты в случайных изображениях и узорах.