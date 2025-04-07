Профессор Малинен призвал европейских лидеров капитулировать в вопросе Украины

Европейские лидеры должны перестать подпитывать конфликт на Украине и капитулировать. К этому призвал на своей странице в социальной сети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») сдадутся», — написал он.

По его словам, именно элиты стран Европы несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими боевиками.

Ранее Малинен заявил, что Финляндия готовится к нормализации отношений с Россией. Эксперт уточнил, что об этом свидетельствует появление положительных статей в прессе о российском лидере Владимире Путине.