Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 7 апреля 2025Мир

Названа главная угроза Украине со стороны Маска

Politico: Украине придется жить под угрозой того, что Маск отключит Starlink
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украине придется жить под угрозой того, что американский миллиардер Илон Маск может принять решение отключить систему спутникового интернета Starlink, поскольку никакая другая компания не сможет предоставить аналог. Об этом сообщает Politico.

«Украине придется жить под угрозой того, что Маск может отключить Starlink, так как в краткосрочной перспективе этой системе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с ней», — отмечает издание.

Также эксперт Analysis Mason по космической отрасли Кристофер Бо указал на то, что Starlink обладает уникальными возможностями, аналог которым еще не удалось разработать конкурентам.

Ранее гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке отметила, что компания сможет предоставить только ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного отключения Маском Starlink.

При этом и сам американский бизнесмен подчеркнул, что передовая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет без доступа к Starlink.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше