Названа главная угроза Украине со стороны Маска

Politico: Украине придется жить под угрозой того, что Маск отключит Starlink

Украине придется жить под угрозой того, что американский миллиардер Илон Маск может принять решение отключить систему спутникового интернета Starlink, поскольку никакая другая компания не сможет предоставить аналог. Об этом сообщает Politico.

«Украине придется жить под угрозой того, что Маск может отключить Starlink, так как в краткосрочной перспективе этой системе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с ней», — отмечает издание.

Также эксперт Analysis Mason по космической отрасли Кристофер Бо указал на то, что Starlink обладает уникальными возможностями, аналог которым еще не удалось разработать конкурентам.

Ранее гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке отметила, что компания сможет предоставить только ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного отключения Маском Starlink.

При этом и сам американский бизнесмен подчеркнул, что передовая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет без доступа к Starlink.