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10:35, 7 апреля 2025Забота о себе

Найдено объяснение видениям и ощущениям человека на грани смерти

Невролог Марсьяль: Видения при смерти вызваны нарушением мозгового кровотока
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kunlanan Yarist / Shutterstock / Fotodom  

Околосмертные переживания (ОСП) — видения и ощущения, возникающие в ходе угрожающих жизни событий, после которых человек выжил, — могут быть вызваны нарушением мозгового кровотока, считает бельгийский невролог Шарлотта Марсьяль. Работу, в которой она нашла объяснение ощущениям на грани смерти, опубликовало издание Nature.

Изучение ОСП, по словам Марсьяль, может помочь в понимании медленного восстановления активности мозга после реанимации. С нейрофизиологической точки зрения, пишет она, эти переживания могут быть результатом нарушения мозгового кровотока.

Нарушение мозгового кровотока, уточняет невролог, ведет к понижению давления в мозге, нехватке кислорода и отравлению углекислым газом, а также повышенной нейронной возбудимости, из-за чего нервная система может работать неправильно. «Считается, что эволюционные корни ОСП связаны с механизмами выживания и преодоления трудностей, при этом серотонин, вероятно, опосредует успокаивающие эффекты через соответствующие рецепторы и способствует галлюцинациям», — заключила Марсьяль.

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