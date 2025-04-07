Найдено объяснение видениям и ощущениям человека на грани смерти

Невролог Марсьяль: Видения при смерти вызваны нарушением мозгового кровотока

Околосмертные переживания (ОСП) — видения и ощущения, возникающие в ходе угрожающих жизни событий, после которых человек выжил, — могут быть вызваны нарушением мозгового кровотока, считает бельгийский невролог Шарлотта Марсьяль. Работу, в которой она нашла объяснение ощущениям на грани смерти, опубликовало издание Nature.

Изучение ОСП, по словам Марсьяль, может помочь в понимании медленного восстановления активности мозга после реанимации. С нейрофизиологической точки зрения, пишет она, эти переживания могут быть результатом нарушения мозгового кровотока.

Нарушение мозгового кровотока, уточняет невролог, ведет к понижению давления в мозге, нехватке кислорода и отравлению углекислым газом, а также повышенной нейронной возбудимости, из-за чего нервная система может работать неправильно. «Считается, что эволюционные корни ОСП связаны с механизмами выживания и преодоления трудностей, при этом серотонин, вероятно, опосредует успокаивающие эффекты через соответствующие рецепторы и способствует галлюцинациям», — заключила Марсьяль.

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