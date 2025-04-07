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20:31, 7 апреля 2025Забота о себе

Названа неожиданная польза семечек

Диетолог Нассинов: Семечки защищают мозг от старения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Семена подсолнечника, тыквы, кунжута и чиа содержат вещества, которые защищают клетки от старения, заявила диетолог Джил Нассинов. Неожиданную пользу семечек она назвала изданию HuffPost.

Диетолог уточнила, что семена помогают продлить молодость не только тела, но и мозга. По ее словам, сохранению когнитивных функций способствуют жирные кислоты омега-3, которые содержатся в семечках.

Также полезными, но менее калорийными вариантами перекуса эксперт назвала любые ягоды и водоросли нори. Она пояснила, что ягоды помогают бороться с воспалениями, так как являются мощными источниками антиоксидантов. По ее словам, нори тоже оказывают противовоспалительное действие, а также содержат много йода и других полезных веществ.

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