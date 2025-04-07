Названо количество квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве

BnMAP.pro: В Москве можно купить почти 10 тысяч квартир дешевле 10 млн руб.

В столице можно приобрести 9,5 миллиона квартир в 104 новостройках бюджетом до 10 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследовании компании BnMAP.pro.

При этом 58 процентов, или 5,5 тысячи лотов указанного бюджета, приходятся на Новую Москву. Большинство квартир — студии или однокомнатное жилье. В Старой Москве доля студий в объеме такого предложения составляет 79 процента (3,1 тысяча лотов), доля однокомнатных квартир — 20,5 процента (817 лотов), при этом только 0,5 процента приходится на двухкомнатные квартиры (32 лота).

В Новой Москве предложение распределено примерно поровну между студиями (49 процента, или 2,7 тысячи лотов) и однокомнатными квартирами (43,9 процента, или 2,43 тысячи лотов). Выбор двухкомнатных квартир немного больше — 7,5 процента или 415 лотов.

Метраж квартир варьируется от 12,2 до 52 квадратных метров, в основном их можно приобрести в жилых комплексах (ЖК) массового сегмента. Однако в семи проектах бизнес-класса подобное жилье встречается и в Старой Москве, однако зачастую оно находится в отдаленных районах, либо является апартаментами или жильем маленькой площади. Лоты в новостройках до 10 миллионов рублей представлены в 46 районах Старой Москвы и во всех районах Новой Москвы.

Что касается вторичного жилья до десяти миллионов рублей, его количество на конец марта составляло от четырех до девяти тысяч по данным различных агрегаторов недвижимости.

Ранее стало известно, что продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37 процентов, до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). По данным Росреестра, с учетом нежилой недвижимости за два месяца было зарегистрировано почти 20,7 тысячи ДДУ — на 17 процентов больше, чем за первые два месяца 2024 года.