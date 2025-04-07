Марочко: Продвижение в Сумщине позволит ВС РФ выбить ВСУ из Суджанского района

Продвижение Вооруженных сил России в Сумской области позволит выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Суджанского района Курской области и перерезать пути снабжения украинских войск. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, продвижение российских сил в Сумской области продиктовано военной целесообразностью, так как это поможет перерезать пути снабжения ВСУ. Он рассказал, что основной путь логистического снабжения украинских сил — это дорога Юнаковка-Суджа, по которой ВСУ перебрасывают личный состав и боеприпасы на территорию Российской Федерации. Марочко уточнил, что со взятием Басовки Сумской области российские войска продолжают продвигаться в районе этого населенного пункта, в том числе, чтобы лишить ВСУ путей снабжения по трассе Юнаковка-Суджа.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска, заняв Басовку, продвинулись к Юнаковке и оказались на окраинах Локни. Он отметил, что наступление в Сумской области необходимо, чтобы нарушить логистику остатков группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

До этого Вооруженные силы России вернули контроль над населенным пунктом Гуево в Курской области. Других данных о ситуации не приводится.

