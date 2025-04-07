Остановку поставок газа в Приднестровье объяснили

Оболоник: Поставки газа в Приднестровье приостановлены по техническим причинам

Поставки газа в Приднестровье приостановлены по техническим причинам. Причину паузы в прокачке топлива объяснил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя властей, обусловленная техническими аспектами приостановка продлится до 8-9 апреля. Возобновить централизованную подачу газа, а вместе с тем и отопления планируют «завтра-послезавтра».

«Отопительный сезон будет продлен в целом по республике до 13 апреля», — пообещал Оболоник.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) поставляет по просьбе России Будапешт. Венгрия согласилась помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в Приднестровье — для этого Сийярто консультировался с отечественной энергетической компанией и министром иностранных дел Республики Молдова. Топливо в ПМР поставляет компания, принадлежащая венгерскому капиталу.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, с 14 февраля Приднестровье получает три миллиона кубометров газа в сутки. По словам представителя властей, Россия намерена и дальше оказывать поддержку региону