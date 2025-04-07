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16:36, 7 апреля 2025Забота о себе

Перечислены первые симптомы ВИЧ

Инфекционист Хусаинова: ВИЧ может дать о себе знать болью в горле и диареей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Некоторые тревожные симптомы могут указывать на инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), предупредила врач-инфекционист Лилиана Хусаинова. Их она перечислила в беседе с Ufatime.ru.

В большинстве случаев, отметила эксперт, ВИЧ поначалу протекает бессимптомно, и большая часть пациентов узнают о своем статусе на более поздних стадиях. Однако у некоторых ВИЧ может дать о себе знать увеличением лимфоузлов, повышением температуры, слабостью, болью в горле, высыпаниями, диареей и снижением массы тела.

По словам Хусаиновой, важно вовремя диагностировать заболевание, чтобы не допустить развития осложнений. При отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться тяжелые болезни: туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции, рак — в частности, лимфомы и саркома Капоши.

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