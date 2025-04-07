Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 7 апреля 2025Забота о себе

Переживающей за 30-летнюю дочь-одиночку женщине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина, переживающая за 30-летнюю дочь-одиночку. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, ее дочь не состоит ни с кем в отношениях уже пять лет и не собирается что-либо менять. «Когда я спрашиваю ее, что с ней происходит, она отвечает, что счастлива сама по себе. Однако, может быть, она скрывает настоящие чувства и говорит это, чтобы не тревожить меня. Должно быть, ее задевает, что все друзья находятся в отношениях, а несколько пар помолвлены», — посетовала она, добавив, что дочь часто знакомится с людьми на работе, у нее есть близкие друзья.

В ответ Нолан отметила, что беспокоиться — это естественная работа матерей. «Однако если ваша дочь говорит вам, что счастлива, почему бы не принять это? Вы задумывались, что, возможно, то, чего вы хотите для нее, — не то, чего она хочет для себя?» — размышляет коуч.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

Нолан предложила матери не зацикливаться на том, чего у дочери нет, а сосредоточиться на позитивных достижениях в ее жизни и порадоваться за нее. «Гордитесь тем, что она прокладывает свой путь в мире как сильная, независимая женщина. Скажите, как вы гордитесь ею, — она была бы рада такое услышать», — заключила коуч.

Ранее поймавшая мужа на измене женщина рассказала, как ей удалось раскрыть обман с помощью одного домашнего устройства. Женщина рассказала, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

    Переживающей за 30-летнюю дочь-одиночку женщине дали совет

    Учительница совратила несовершеннолетнего и подстрекала его расправиться с ее мужем

    Современные смартфоны назвали скучными

    Российские войска поразили элитное подразделение ВСУ под Харьковом

    Состав украинской делегации на переговоры с США раскрыли

    Бессент в интервью Карлсону назвал срывающих сделку США и Украины по недрам

    В Москве столкнулись два автобуса

    Премьер Грузии назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией

    Солдат ВСУ записал предсмертное видео из курской Олешни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше