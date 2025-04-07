Песков высказался о следующих переговорах России и США

Песков: Конкретной даты проведения следующих переговоров России и США пока нет

Конкретной даты проведения следующих переговоров между представителями России и США пока нет, но обе стороны понимают необходимость продолжения контактов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента пообещал проинформировать, когда появится конкретная дата переговоров.

Ранее директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Россия отсутствует в списке вводимых США торговых пошлин, так как Москва и Вашингтон ведут переговоры. По его словам, речь идет о сохранении жизней, поэтому обсуждать пошлины во время переговоров о мире было бы контрпродуктивно.