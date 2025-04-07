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16:36, 7 апреля 2025Силовые структуры

Планировавший поджечь мечеть в Крыму член террористической неонацистской ячейки арестован

В Крыму арестован член террористической ячейки, планировавший поджечь мечеть
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Крыму арестовали планировавшего поджечь мечеть 18-летнего жителя Симферополя, члена запрещенной в России террористической неонацистской ячейки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта. Он дал исчерпывающие признательные показания.

По данным следствия, молодой человек спланировал поджог мечети, расположенной в Симферополе. Он изготовил орудие и подыскал соучастников планируемого теракта. Отмечается, что довести свои преступные действия до конца он не смог, потому что его задержали сотрудники ФСБ и МВД. Кроме того, правоохранители провели у него обыск, в результате которого обнаружили и изъяли представляющие интерес для следствия предметы.

Ранее сообщалось, что фигурант причастен к нападению на людей, порче имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. Также установлено, что юноша администрирует канал в Telegram антироссийской и неонацистской направленности.

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