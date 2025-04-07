Пленный ВСУ Мелещенко: Моральное состояние солдат в упадке из-за коррупции

Моральное состояние солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в упадке из-за хаоса и воровства в рядах украинской армии. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Руслан Мелещенко, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Он рассказал, что не прошел ни через медицинскую комиссию, ни через боевую подготовку. Пленный добавил, что он попал под обстрел в окопе и трижды был контужен. Также он рассказал, что в его роте, в которой было более 50 человек, военные не хотели второй раз выходить на позиции. Он подытожил происходящее словами «бардак, брехня, воровство».

Помимо этого Мелещенко рассказал, как был мобилизован. По его словам, повестку ему принесли на работу, а в военкомате один врач расписывался за двоих. Он также рассказал, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, а нехватку кадров в украинских войсках он назвал катастрофической, в связи с чем сотрудники военкоматов «выхватывают возрастное население и заставляют воевать»

Ранее во время силовой мобилизации сотрудниками ТЦК на Украине умер мужчина. На опубликованных кадрах видно, что прохожие пытались помочь мужчине, который был без сознания, но он скончался до прибытия бригады скорой помощи.