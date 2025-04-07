Популярная журналистка чуть не ушла из профессии из-за поисков в морге

Жигалова чуть не бросила журналистику из-за поручения редакции

Популярная российская журналистка и ведущая шоу «Алена, блин» Алена Жигалова поделилась историей о том, как едва не ушла из журналистики после поиска тела музыкального продюсера Юрия Айзеншписа в морге. Об этом она рассказала в шоу «Сплетница», запись которого опубликована на YouTube-канале блогера Карины Нигай.

Жигалова рассказала, как в молодости пришла работать в издание под названием «Желтая газета», где в качестве редакционного задания ей поручили отыскать тело Айзеншписа в морге и выяснить, по какой причине он скончался. По словам ведущей, это заставило ее переосмыслить свой карьерный выбор.

«Меня послали проводить его в последний путь, меня в морг отправили. У меня в этот момент была мысль уйти из этой профессии в тот же самый день», — вспомнила она.

Ранее Жигалова похвасталась ремонтом в квартире. Процесс она показала в своих социальных сетях.