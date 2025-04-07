Военкор Руденко показал уничтожение группы ВСУ дистанционной саперной машиной

Расчет дистанционной инженерно-саперной машины «Земледелие» группировки российских войск «Центр» сорвал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Кадры опубликовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Группа ВСУ подорвалась на «интеллектуальных» минных полях. Военкор сообщает, что, получив данные о возможной контратаке украинских войск, военнослужащие выдвинулись в район и боевая машина навела установку на цель, залпом 122-мм боеприпасов заминировав местность. Он добавил, что после этого расчет оперативно покинул огневую позицию.

Ранее добивание солдат ВСУ в Курской области сняли на видео. На кадрах, снятых с беспилотника, видно точный прилет дрона по траншее, в которой спрятались солдаты украинской армии.

До этого были опубликованы снятые в Судже за день до ее освобождения кадры. На записи видны разрушения в городе, вдали идут бои.

