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15:56, 7 апреля 2025Мир

Президент Ирана призвал США доказать желание вести переговоры

Пезешкиан: США должны доказать, что собираются вести переговоры с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США должны доказать, что собираются вести переговоры с Ираном по ядерной программе. Такое заявление сделал иранский президент Масуд Пезешкиан, передает госагентство SNN.

«Мы верим в переговоры, но не в унижения. Мы ведем переговоры со всем миром и ни с кем не ссоримся, и мы не потерпим унижений и не станем вести переговоры любой ценой. Мы не стремимся к войне, беспорядкам и ядерным бомбам. Как еще мы можем успокоить мир? Мы хотим переговоров, но они также должны доказать, что они стремятся к переговорам», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если страны не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

6 апреля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за возможной атаки США.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Эсмаил Багаи предупредил, что внешняя агрессия в отношении Ирана повлечет за собой жесткий военный ответ.

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