Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 7 апреля 2025Экономика

Решетников указал на опасные последствия повышенных пошлин

Решетников: Пошлины на импорт обернутся усилением протекционизма по всему миру
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глобальная торговая система переживает кризис. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Также он раскритиковал попытки создать системы регулирования торговли, которые не соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО). По словам Решетникова, повышение пошлин на импортную продукцию, распространение так называемого зеленого протекционизма, а также гонки субсидий чреваты усилением протекционизма по всему миру.

В связи с этим министр призвал к коллективной защите правил международной торговли под эгидой ВТО.

Ранее Китай назвал издевательством и запугиванием пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Дипломаты КНР уверены, что злоупотребление тарифами на деле является попыткой лишить государства Глобального Юга возможности развиваться.

Кроме того, Китай пообещал дать отпор пошлинам президента Трампа, который поставил американские интересы выше общего блага международного сообщества.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Наследника короля арестовали за продажу королевской усадьбы алмазному магнату

    Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

    Стало известно о «тайных» тропах россиян в курском приграничье

    Сын Никаса Сафронова признался в сделанной подпольной пластике

    На Украине предупредили о скором экономическом кризисе

    В России снизились ипотечные ставки

    71-летняя Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой

    Маленький козерог попал в объектив фотоловушки на Алтае

    Названа главная причина инвалидности бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше