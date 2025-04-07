Решетников указал на опасные последствия повышенных пошлин

Решетников: Пошлины на импорт обернутся усилением протекционизма по всему миру

Глобальная торговая система переживает кризис. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Также он раскритиковал попытки создать системы регулирования торговли, которые не соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО). По словам Решетникова, повышение пошлин на импортную продукцию, распространение так называемого зеленого протекционизма, а также гонки субсидий чреваты усилением протекционизма по всему миру.

В связи с этим министр призвал к коллективной защите правил международной торговли под эгидой ВТО.

Ранее Китай назвал издевательством и запугиванием пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Дипломаты КНР уверены, что злоупотребление тарифами на деле является попыткой лишить государства Глобального Юга возможности развиваться.

Кроме того, Китай пообещал дать отпор пошлинам президента Трампа, который поставил американские интересы выше общего блага международного сообщества.