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13:46, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам предложили избавиться от мелочи

ЦБ предложил россиянам обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Россиянам предложили избавиться от накопившейся мелочи, обменяв ее на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах в рамках акции «Монетная неделя», которая продлится с 7 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что количество участников увеличилось в этом году в пять раз. Среди них теперь более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков. В последних готовы принять мелочь у граждан без комиссии и зачислить полученную сумму на счет.

В регуляторе напомнили, что за два раунда акции в 2024 году было возвращено в оборот 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей общим весом в 336 тонн.

Ранее в Банке России назвали причины, по которым отказаться от копеек и оставить в качестве средства расчетов исключительно рубли не получится.

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