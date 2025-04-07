Россиянам предложили избавиться от мелочи

ЦБ предложил россиянам обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги

Россиянам предложили избавиться от накопившейся мелочи, обменяв ее на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах в рамках акции «Монетная неделя», которая продлится с 7 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что количество участников увеличилось в этом году в пять раз. Среди них теперь более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков. В последних готовы принять мелочь у граждан без комиссии и зачислить полученную сумму на счет.

В регуляторе напомнили, что за два раунда акции в 2024 году было возвращено в оборот 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей общим весом в 336 тонн.

Ранее в Банке России назвали причины, по которым отказаться от копеек и оставить в качестве средства расчетов исключительно рубли не получится.

