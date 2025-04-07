Россияне стали чаще давать в долг коллегам

SuperJob: Россияне стали реже занимать родственникам и друзьям, но чаще коллегам

Россияне в 2025 году стали реже давать в долг родственникам и друзьям и, наоборот, чаще оказывать помощь в этой сфере коллегам. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Как следует из представленных на его сайте результатов опроса, в котором с 12 марта по 2 апреля приняли участие 2,5 тысячи граждан из всех федеральных округов, занять в РФ по-прежнему проще у родных и друзей, но доля тех, кто дает им в долг, снизилась год к году с 27 до 19 и с 25 до 18 процентов соответственно.

При этом, указали специалисты, в России с 2024-го стало больше тех, кто «помогает сослуживцам» (восемь процентов против шести), а также не дающих взаймы вообще никому. Доля последних выросла с 39 до 46 процентов, вернувшись после непродолжительного падения к уровням 2022-го и 2023-го годов в 44 и 47 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что в прошлом году рекордное число россиян — 6,4 миллиона — впервые обратились за микрозаймами. В ЦБ отметили, что вопреки ужесточению регулирования рынка спрос граждан на так называемые «займы до зарплаты» остается на высоком уровне.