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09:26, 7 апреля 2025Россия

Россиянин нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием

78.ru: Петербуржец нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Житель Санкт-Петербурга нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, девочка приехала к отцу из Москвы. Россиянин случайно обнаружил эротический контент в телефоне школьницы.

По версии мужчины, съемки проходили в квартире бабушки ребенка. На кадрах, которые попались на глаза жителю Северной столицы, его дочь вела себя непристойно.

Как разузнал 78.ru, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что В Екатеринбурге водителя-экспедитора задержали за растление 13-летней школьницы.

Еще раньше в Подмосковье задержали таксиста за приставания к пятилетнему сыну пассажирки.

ЖЗЛ
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