Россиянин нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием

78.ru: Петербуржец нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием

Житель Санкт-Петербурга нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, девочка приехала к отцу из Москвы. Россиянин случайно обнаружил эротический контент в телефоне школьницы.

По версии мужчины, съемки проходили в квартире бабушки ребенка. На кадрах, которые попались на глаза жителю Северной столицы, его дочь вела себя непристойно.

Как разузнал 78.ru, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что В Екатеринбурге водителя-экспедитора задержали за растление 13-летней школьницы.

Еще раньше в Подмосковье задержали таксиста за приставания к пятилетнему сыну пассажирки.