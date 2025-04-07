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19:25, 7 апреля 2025Силовые структуры

Решивший нажиться на горе клиентки российский адвокат отделался условным сроком

В Тамбовской области российский адвокат решил нажиться на клиентке и попался ФСБ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тамбовской области обвиняемый в мошенничестве российский адвокат отделался тремя годами условного срока и штрафу с запретом на адвокатскую деятельность в течение двух лет. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В феврале 2024 года к адвокату обратилась мать молодого человека, заподозренного силовиками в незаконном обороте наркотиков. Женщина просила помочь ее горю и закрыть проблему. Адвокат сделал вид, что обладает связями в МВД, и потребовал 350 тысяч рублей «за решение вопроса». На деле таких возможностей у него не было.

Некоторое время спустя, когда мошенничество вскрылось, а деньги поступили на счет адвоката, он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее россиян предупредили о риске стать жертвой кредитных мошенников.

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