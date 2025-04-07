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13:47, 7 апреля 2025Мир

США направили авианосец в сторону Ирана

Newsweek: США направили авианосец USS Carl Vinson в сторону Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Американский авианосец USS Carl Vinson вошел в Индийский океан, направляясь в сторону Ирана через Малаккский пролив. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на спутниковые данные.

«USS Carl Vinson, первоначально развернутый в западной части Тихого океана, теперь направился в Индийский океан, на пути к USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

6 апреля сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Причиной такого шага названа возможная атака США

Ранее появилась информация, что Вашингтон разместил несколько бомбардировщиков-невидимок Northrop B-2 Spirit на базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Сообщалось, что эти самолеты могут нести бомбы, способные уничтожать бункеры и подземные ядерные объекты Ирана.

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