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13:19, 7 апреля 2025Ценности

Стало известно о коробке Макрона с необычным содержимым

Журналист Бомон рассказал, что Макрон хранит в коробке очки с нелепым дизайном
Мария Винар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Политический обозреватель Оливье Бомон рассказал о коробке президента Франции Эммануэля Макрона с необычным содержимым. Соответствующий отрывок из его книги «Трагедия Елисейского дворца» публикует издание Le Parisien.

Так, стало известно, что французский лидер испытывает раздражение, когда видит, что кто-то из гостей перед ним щурится от солнца. В таких случаях Макрон предлагает им солнцезащитные очки, которые, по словам журналиста, имеют нелепый дизайн. Бомон уточнил, что в коробке хранится около двадцати пар поношенных аксессуаров.

«Я даже задаюсь вопросом, не смешно ли ему в глубине души видеть нас в них. Мы выглядим такими глупыми», — высказался обозреватель.

Ранее Оливье Бомон также рассказал, что Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior.

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