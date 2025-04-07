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02:31, 7 апреля 2025Россия

В Госдуме предложили наказывать за использование ИИ в преступных целях

Депутаты ГД предложат признать использование ИИ отягчающим обстоятельством
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Депутаты Государственной Думы (ГД) от фракции «Справедливая Россия — За правду» в понедельник, 7 апреля, внесут законопроект, предлагающий признать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством. Об этом сообщило РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить применение ИИ в преступлении как отягчающее обстоятельство. Срок исполнения установлен до 1 января 2026 года.

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