В Кремле рассказали о контактах с Ираном по ядерному вопросу

Песков: РФ приложит все усилия для мирного разрешения иранского ядерного вопроса

Россия готова приложить все усилия для мирного разрешения иранского ядерного вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время», — заявил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в Москве 7 или 8 апреля состоятся консультации России, Ирана и Китая, посвященные иранской ядерной программе.

3 апреля Трамп пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Также 2 апреля издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер планирует начать «настоящую войну», поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие несколько недель.