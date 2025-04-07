Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 7 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о контактах с Ираном по ядерному вопросу

Песков: РФ приложит все усилия для мирного разрешения иранского ядерного вопроса
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия готова приложить все усилия для мирного разрешения иранского ядерного вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время», — заявил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в Москве 7 или 8 апреля состоятся консультации России, Ирана и Китая, посвященные иранской ядерной программе.

3 апреля Трамп пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Также 2 апреля издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер планирует начать «настоящую войну», поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие несколько недель.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше