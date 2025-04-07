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08:15, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Литве не нашли доказательств причастности России к повреждениям кабелей на Балтике

Вайчюнас: У Литвы нет доказательств причастности России к инцидентам на Балтике
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У Литвы нет убедительных доказательств причастности России к инцидентам на Балтике. Об этом заявил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас в интервью Politico.

По его словам, до сих пор властям Литвы не удалось убедительно доказать, что за любым из этих инцидентов стоит Москва, добавив, что России якобы может быть полезна такого рода «диверсионная деятельность».

Вайчюнас также отметил, что инциденты в Балтийском море все больше происходят в регионе. По его словам, они влияют на рынки, потребителей и предприятия Литвы.

Ранее в Литве возложили вину за затопление американского бронетранспортера на Россию. «И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», —написали в публикации местного СМИ.

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