В Москве появились апрельские снеговики

Жители столицы начали лепить снеговиков

Жители столицы начали лепить снеговиков после выпадения большого количества снега. Видео, где ребенок катит фрагмент будущего снеговика, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Фотографии с произведениями жителей столицы также опубликовали различные Telegram-каналы. Один из снеговиков представляет собой зайца, разместившегося между стволами дерева. На другом стволе оказался снежный кот, который будто карабкается вверх. Также москвичи соорудили «снежную семью» из четырех человек — в том числе с маленьким снеговиком в коляске.

В парке «Кусково» в Восточном административном округе (ВАО) тем временем вылепили русалку. В руках у нее оказался букет весенних цветов.

В столице за ночь на понедельник, 7 апреля, выпало 40 процентов месячной нормы осадков. Снегопад в Москве усилится и продлится до вторника, 8 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, снег может полностью сойти к Пасхе, 20 апреля.