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03:30, 7 апреля 2025Экономика

В Москве зафиксировали тренд на снижение стоимости аренды жилья

РИА Недвижимость: В Москве аренда жилья дешевеет седьмой месяц подряд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Москве зафиксировали тренд на снижение стоимости аренды жилья, недвижимость дешевеет седьмой месяц подряд. Об этом сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов в беседе с РИА Недвижимость.

«Ставки аренды в столице снижаются уже седьмой месяц подряд. Столь длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за пять лет, когда весной 2020 года аренда дешевела на фоне жестких карантинных ограничений», — сказал Попов.

Он отметил, что в марте 2025 года аренда однокомнатной квартиры стоила на 10 процентов меньше, чем пиковые показатели 2024 года. В свою очередь, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели на девять процентов.

По словам Попова на снижение стоимости повлияло несколько причин. В частности, речь идет о росте предложения на рынке и несоответствии доходов арендодателей с их ожиданиями. В марте 2025 года добавился еще один фактор — замедление экономики страны.

Ранее сообщалось, что на средства материнского капитала в региональных центрах России за двоих детей либо на второго ребенка удастся купить 8,5 квадратного метра жилья.

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