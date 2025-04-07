РИА Недвижимость: В Москве аренда жилья дешевеет седьмой месяц подряд

В Москве зафиксировали тренд на снижение стоимости аренды жилья, недвижимость дешевеет седьмой месяц подряд. Об этом сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов в беседе с РИА Недвижимость.

«Ставки аренды в столице снижаются уже седьмой месяц подряд. Столь длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за пять лет, когда весной 2020 года аренда дешевела на фоне жестких карантинных ограничений», — сказал Попов.

Он отметил, что в марте 2025 года аренда однокомнатной квартиры стоила на 10 процентов меньше, чем пиковые показатели 2024 года. В свою очередь, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели на девять процентов.

По словам Попова на снижение стоимости повлияло несколько причин. В частности, речь идет о росте предложения на рынке и несоответствии доходов арендодателей с их ожиданиями. В марте 2025 года добавился еще один фактор — замедление экономики страны.

Ранее сообщалось, что на средства материнского капитала в региональных центрах России за двоих детей либо на второго ребенка удастся купить 8,5 квадратного метра жилья.