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18:24, 7 апреля 2025Путешествия

В популярном у туристов российском регионе объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В понедельник, 7 апреля, и вторник, 8 апреля, в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров. По данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, в том числе связанных с повреждением объектов инфраструктуры, домов, мостов, автомобильных дорог и опор ЛЭП.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Не выходите в горы в снегопад и непогоду, — говорится в сообщении. — <…> Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин».

Ранее в марте шесть россиян попали под лавину в Магаданской области. Выжить удалось только руководителю группы и одной девушке.

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