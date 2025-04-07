В российском регионе заметили «горного призрака»

В Саратове появился брокенский призрак

В Саратове появился брокенский призрак. Кадры редкого оптического явления опубликовал в своем Telegram-канале метеоролог Максим Червяков.

По его словам, 6 апреля в Саратове сложились идеальные условия для наблюдения редких оптических явлений, связанных с туманом. «Сразу после дождя над Волгой поднялся туман, освещенный солнечным светом — идеальная обстановка для образования туманной (или белой) радуги. Она была еле уловимой (не буду утверждать, что видел ее наверняка)», — написал он.

В центре белой радуги было замечено еще одно редкое явление — брокенский призрак, который получил свое название от горы Брокен в Германии, где его впервые подробно описали. Это тень наблюдателя, проецируемая на близкую поверхность облаков или тумана в направлении противоположном солнцу.

Ранее россиянка сняла на камеру брокенского призрака в горах Сочи и удивила пользователей сети. Путешественница во время отдыха на горнолыжном курорте «Роза Хутор» запечатлела силуэт, который появился из-за облаков.