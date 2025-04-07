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12:00, 7 апреля 2025Бывший СССР

В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева рядом со станцией метро взорвался автомобиль
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frankivsk region / Handout / Reuters

В центре Киева рядом со станцией метро «Олимпийская» взорвался автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».

Сообщается, что взрыв раздался на улице Антоновича в Голосеевском районе. Украинские СМИ сообщили, что в машине никого не было и пожарные потушили возгорание. Появилась информация, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Также сообщается, что на месте происшествия задержали мужчину, но пока неясно, связан ли он с пожаром.

Ранее в Киеве также раздались взрывы. Где именно они произошли, не уточнялось.

До этого в городе Днепр взорвалась машина, в которой находились чиновник и его жена. О причинах взрыва не сообщается.

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