В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева рядом со станцией метро взорвался автомобиль

В центре Киева рядом со станцией метро «Олимпийская» взорвался автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».

Сообщается, что взрыв раздался на улице Антоновича в Голосеевском районе. Украинские СМИ сообщили, что в машине никого не было и пожарные потушили возгорание. Появилась информация, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Также сообщается, что на месте происшествия задержали мужчину, но пока неясно, связан ли он с пожаром.

Ранее в Киеве также раздались взрывы. Где именно они произошли, не уточнялось.

До этого в городе Днепр взорвалась машина, в которой находились чиновник и его жена. О причинах взрыва не сообщается.

