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09:08, 7 апреля 2025Из жизни

Внук случайно съел прах деда

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Годовалый сын жительницы британского города Линкольн Наташи Эмени съел прах деда. Она рассказала об этом в TikTok.

По словам Эмени, ребенок на пару минут остался в гостиной один. Вернувшись, она обнаружила, что по всей комнате рассыпан серый порошок. Им был испачкан и диван, и пол, и игрушки, и сам малыш. Затем женщина заметила на комоде открытую урну, в которой хранился прах ее отца.

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Только тогда она заметила, что прах был и во рту сына, и поняла, что он его съел. В интервью The Sun Эмени отметила, что с ее ребенком все в порядке, поскольку он не успел проглотить много содержимого урны.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо, США, мать-одиночка случайно узнала, что ее младшие дети съели прах прадеда. «Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать», — призналась женщина.

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