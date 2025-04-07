«РВ»: Ударом FPV-дрона ликвидирован боец украинского «Иностранного легиона»

На запорожском направлении в результате удара FPV-дрона был ликвидирован боец украинского «Иностранного легиона» сержант Вячеслав Кучерук. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Он был ярым русофобом, участником "Майдана"», — говорится в публикации.

Отмечается, что Кучерук участвовал в расправах над жителями Донбасса в 2015-2016 годах. После начала специальной военной операции он был замечен на харьковском и херсонском направлениях, а в 2024 году вступил в «Иностранный легион».

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО ликвидировали чемпиона Украины по скалолазанию Тараса Цушко. Это произошло 5 апреля в Сумской области.

До того двух диверсантов с флагами Европейского союза (ЕС) и Украины ликвидировали в Донецкой народной республике (ДНР). Инцидент произошел в населенном пункте Новотроицкое.