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00:30, 7 апреля 2025Наука и техника

ВВС США получили Skyraider на базе сельскохозяйственного самолета

Командование спецопераций ВВС США получило первый самолет OA-1K Skyraider II
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. DoD

Командование специальных операций военно-воздушных сил (ВВС) США (AFSOC) официально включило турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II, созданный на базе сельскохозяйственного самолета, в оперативный парк. Об этом сообщает Army Recognition.

Официальная церемония принятия на вооружение состоялась 3 апреля. Тогда же AFSOC получило первый самолет.

«Skyraider II предназначен для выполнения различных ключевых оперативных функций, включая непосредственную поддержку с воздуха, высокоточные удары и разведку», — говорится в материале.

Автор отметил, что упрощенная архитектура обслуживания Skydaider II позволит снизить нагрузку на логистику и стоимость летного часа. По его словам, турбовинтовой самолет станет связующим элементом между дронами и реактивными самолетами. Он обеспечит длительное нахождение в воздухе и оперативную поддержку наземных сил.

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Самолет получил двигатель мощностью 1600 лошадиных сил, обеспечивающий максимальную скорость более 390 километров в час. Легкий штурмовик оснащен десятью точками подвески для бомб и ракет.

В марте издание The National Interest допустило, что создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем ВВС США.

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