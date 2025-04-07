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05:00, 7 апреля 2025Из жизни

Из-за одного растерзанного человека истребят 350 медведей с Украины

В Словакии истребят 350 бурых медведей после нападения на человека
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Frank Vassen / Wikimedia

Правительство Словакии приняло решение об отстреле сотен бурых медведей, занесенных в национальную Красную книгу. Об этом сообщает BBC News.

Власти Словакии планируют истребить 350 из 1300 медведей, живущих в этой стране. Чтобы обойти природоохранные ограничения, в регионах, где водятся эти звери, введут чрезвычайное положение. «Нельзя жить в стране, где людям страшно в лес ходить», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Медведи расплачиваются за растерзанного человека, останки которого нашли 30 марта недалеко от города Детва в Банска-Бистрицком крае. В правительстве считают, что нападения на людей участились из-за того, что этих зверей стало слишком много. Еще недавно они встречались гораздо реже, а в 1990-е едва не перевелись совсем. Большая часть медведей, живущих в стране сейчас, — потомки нескольких особей, завезенных с Украины для восстановления популяции.

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