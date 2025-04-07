Задержание вовлекающих россиянок в проституцию сутенеров попало на видео

Задержание сутенеров, вовлекающих одиноких женщин в проституцию, попало на видео

Задержание сутенеров, вовлекающих одиноких женщин в проституцию в Красноярском крае, попало на видео. Кадрами делится РИА Новости.

На видео видно, как силовики бегут за двумя мужчинами, а после укладывают их на землю. Одни из мужчин говорит, что не знает, за что задержан. Второй сразу же отвечает, что его задержали из-за сутенерства.

Ранее сообщалось, что в Красноярске сотрудники силовых структур задержали 17 членов организованного преступного сообщества (ОПС) по подозрению в организации проституции на территории Красноярского края и Новосибирской области.

По версии следствия, в 2018 году 36-летний местный житель создал ОПС для оказания интимных услуг и привлек к его деятельности родственников и знакомых. Участники банды подыскивали и похищали одиноких девушек, которые должны были оказывать интимные услуги. Похищенных незаконно удерживали, заставляли заниматься проституцией и наказывали, в том числе физически, за непослушание. Всего в преступления были вовлечены более 20 женщин, большинство из которых оказывали интимные услуги бесплатно.