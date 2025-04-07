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08:28, 7 апреля 2025Силовые структуры

Жена депутата подала иск о возмещении к директору московской школы после покушения

Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору школы Масловой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жена депутата муниципального собрания Академического района столицы Михаила Хананашвили Светлана подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной московской школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В числе ответчиков по данному иску указаны еще двое фигурантов, бывшие ученики Хананашвили Николай Фролов и Ирина Погарченко. Сумма исковых требований не раскрывается.

В апреле 2024 года Гагаринский суд Москвы, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, приговорил Маслову к девяти годам колонии за организацию покушения на жену своего бывшего любовника и депутата Михаила Хананашвили в январе 2020 года. По версии следствия, экс-директор школы на почве ревности решила избавиться от жены депутата, с которым ранее состояла в отношениях.

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