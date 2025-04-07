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17:39, 7 апреля 2025Силовые структуры

Жительница ЛНР пойдет под суд за добровольный шпионаж в пользу Украины

В ЛНР местная жительница предстанет перед судом за шпионаж в пользу Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) предстанет перед судом 55-летняя уроженка региона за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По данным следствия, обвиняемая Светлана Ковалева, имевшая гражданство Украины, решила добровольно заняться шпионажем в пользу Киева. Женщина собирала и передавала сведения о местах дислокации и составе российских войск на территории региона. Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным ФСБ России.

Ранее в ЛНРдали срок другой добровольной помощнице спецслужб Украины — 62-летней Елене Ищук.

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