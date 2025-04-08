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09:04, 8 апреля 2025Экономика

Продажи автомобилей в России перестали падать

«Автостат»: В апреле продажи легковых автомобилей в России перестали падать
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В первую неделю апреля продажи легковых автомобилей в России выросли на 16 процентов по сравнению с предыдущим периодом, хотя все равно остаются значительно ниже, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор агентства Сергей Целиков считает, что самое дно продаж уже пройдено, падать они перестали, и постепенно намечается тренд на восстановление.

Впрочем, он предупредил, что взрывного роста ждать не приходится, а результат начала апреля в некоторой степени связан и с техническим фактором. Из-за выходных 29 и 30 марта многие поставили купленные машины на учет уже в апреле.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не исключил, что традиционный мартовский рост спроса, который в этом году не наблюдался, перенесется на апрель. К этому покупателей могут подтолкнуть скидки на новые автомобили, которые дилеры и импортеры дают из-за затоваривания складов и роста расходов на обслуживание.

Впрочем, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич предупреждает, что по итогам апреля рост может сойти на нет к концу месяца. Помимо того, что в апреле на один день меньше марта, ближе к открытию дачного сезона продажи затихают.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что по итогам марта суммарные объемы продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) транспортных средств в России сократились на 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 83,1 тысячи единиц.

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