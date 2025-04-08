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10:55, 8 апреля 2025Мир

Европу призвали не пресмыкаться перед «трансатлантическим императором» Трампом

Самарас: Европа не должна пресмыкаться перед президентом США Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Европейский союз (ЕС) не должен пресмыкаться перед «трансатлантическим императором», которым является президент США Дональд Трамп. Такое мнение выразил доцент кафедры государственной политики Королевского колледжа Лондона Георгиос Самарас в статье для Politico.

По его словам, США демонстрируют признаки политического самоуничтожения и надвигающегося финансового краха, поэтому Европа может «возродить веру в демократию». Для этого нужно разоблачить некомпетентных в вопросах экономики союзников Трампа, которые, по мнению Самараса, не способны проводить разумную политику.

«Действительно, демократия может быть несовершенной, но эти недостатки далеко не постоянны — при условии, что вы не будете пресмыкаться перед трансатлантическим императором», — написал эксперт.

Самарас добавил, что европейские страны стоят на пороге переломного момента, когда они могут выбрать путь восстановления высоких идеалов: приверженности культурной открытости, поддержке миграции и защите прав человека. По мнению эксперта, это «единственное реальное противоядие от авторитарного бреда, исходящего от Америки в 2025 году».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа за попытки вмешиваться в дела разных стран. Он отметил, что судя по поведению американского лидера, он пытается стать «императором мира».

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