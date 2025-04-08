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09:17, 8 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала заподозренного в терроризме и экстремизме россиянина

В Челябинске ФСБ задержала мужчину, призывавшего нацистов к терроризму
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинске ФСБ задержала россиянина из числа сторонников националистических структур. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, задержанный ранее опубликовал в интернете воззвания, в которых призывал других сторонников осуществлять террористические акты и вести экстремистскую деятельность. Его призывы, как полагают силовики, содержат оправдание и пропаганду терроризма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решается вопрос об его аресте.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в интернете публикации жителя Калужской области с призывами к насилию над чиновниками и силовиками.

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