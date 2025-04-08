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13:58, 8 апреля 2025Экономика

Глобальная нестабильность ударила по еще одному рынку

NYT: Продажи на международном рынке искусства упали на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В 2024 году продажи на международном рынке искусства упали на 12 процентов. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на отчет Art Basel и UBS Global Art Market Report.

Оказалось, что снижение наблюдается уже второй год подряд. Сказываются геополитическая напряженность и экономическая нестабильность. Аукционные продажи отдельных работ, которые принесли более 10 миллионов долларов, сократились на 39 процентов, а продажи галерей с оборотом более 10 миллионов долларов — на девять процентов.

Отмечается, что пиковых значений продажи достигли в 2014 году, когда речь шла о сумме в 68,2 миллиарда долларов. Но с тех пор они или оставались на прежнем уровне, или падали. И это при том, что состояние миллиардеров за последние десять лет более чем удвоилось, достигнув рекордных 15,6 триллиона долларов.

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В 2024 году США сохранили свои позиции в качестве доминирующего рынка предметов искусства, но оборот упал на девять процентов, до 24,8 миллиарда долларов. Великобритания вернула себе второе место с продажами в 10,4 миллиарда (минус пять процентов в годовом исчислении). В Китае продажи произведений искусства сократились на 31 процент, до 8,4 миллиарда долларов.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что один из старейших аукционных домов мира Sotheby's может закрыться из-за долгов.

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