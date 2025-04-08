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15:57, 8 апреля 2025Россия

Госдума приняла закон о зачислении в вуз из колледжей без ЕГЭ

ГД приняла закон о зачислении в вуз из колледжа без ЕГЭ на схожую специальность
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о приеме в вуз из колледжа без ЕГЭ лишь на схожую специальность. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, предоставление льгот при поступлении на схожую специальность будет правильной практикой.

По принятому Госдумой закону, для поступления в вуз от выпускника колледжа потребуется лишь сдача внутренних экзаменов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие отмены ЕГЭ. По его словам, это станет возможным, когда экзамен перестанет совершенствоваться.

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