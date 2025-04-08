Госдума ратифицировала договор о партнерстве России с Ираном

Госдума приняла закон о ратификации договора о партнерстве России с Ираном

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин и Иранский лидер Масуд Пезешкиан подписали договор о партнерстве двух государств 17 января. Как следует из документа, стороны стремятся укрепить отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в области безопасности и обороны.

В свою очередь, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что в договоре уделяется внимание и межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.

Ранее Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнерстве с Ираном. По его словам, документ направлен на создание необходимых условий для стабильного развития обоих государств и Евразийского региона в целом.