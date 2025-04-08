Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

Модель Ирина Шейк разозлилась из-за просьбы визажиста Камбарова передать привет

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящее имя — Ирина Шайхлисламова) разозлилась из-за поведения российского визажиста Сердара Камбарова. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) последнего.

Известно, что Камбаров встретил манекенщицу на мероприятии, организованном косметическим брендом d’Alba, в Италии. Для выхода в свет мужчина выбрал черный классический костюм и белую рубашку. В свою очередь, Шейк предстала перед публикой в черном мини-платье.

На кадрах визажист попросил модель передать привет его подписчикам. Однако его просьба рассердила Шейк. «Вы прям фотографию, потом видео... Нет!» — заявила она.

В марте Ирина Шейк показала детское фото. Манекенщица разместила черно-белый снимок, на котором она, будучи младенцем, сидела на фоне ковра.