Российская супермодель Ирина Шейк показала детское фото на фоне ковра

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото времен детства. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица разместила черно-белый снимок, на котором она, будучи младенцем, сидела на фоне ковра. При этом в руках она держала мягкую игрушку. На кадре видно, что звезда была одета в кофту и жилет.

Ранее в марте Ирина Шейк раскрыла лучший полученный в жизни совет. Манекенщица назвала самой полезной рекомендацией непринятие отказа в качестве ответа. Также знаменитость рассказала о привычках, которые улучшают ее самочувствие.