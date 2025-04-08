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16:57, 8 апреля 2025Из жизни

Курьер спас женщину от душившего ее партнера

В США курьер спас женщину, которую пытался задушить ее партнер
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Phil Noble / Reuters

Жителя США, душившего партнершу, задержали благодаря курьеру. Об этом пишет The Mirror.

Инцидент произошел 28 марта в округе Индиан-Ривер, штат Флорида. Курьер Amazon доставлял посылку, когда получательница, которая выглядела напуганной, прошептала ему «помогите». Мужчина понял, что женщину нужно спасать и сразу позвонил в 911. На место прибыли полицейские. Они обнаружили на крыльце дома 43-летнего Фрэнка Мандолини и женщину с красными отметинами на шее.

Как только они отвели пострадавшую в сторону, она рассказала, что Мандолини — ее партнер, и он пытался ее задушить. Утром, лежа в постели, она обнаружила, что он использовал ее планшет для переписки с другими женщинами, а также смотрел на нем порнофильмы. Она упрекнула Мандолини, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил ее за шею и стал душить. Его партнерша почти потеряла сознание. После происшествия она стала бояться за свою жизнь, а также ощущала боль и трудности при глотании.

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В ходе допроса Мандолини настаивал, что женщина не задыхалась. Его задержали и предъявили обвинения в избиении и удушении. На следующий день мужчину освободили под залог.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома 4000 посылок и писем. Во время допроса он признался, что утаивал почту, потому что устал от переработок.

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