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18:44, 8 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал Овечкина «нашим русским»

Лукашенко похвалил хоккеиста Овечкина за рекорд по голам в НХЛ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего в составе «Вашингтон Кэпиталс», за установленный им рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет агентство БелТА.

«Овечкин — молодец. Наш парень, русский человек», — отметил белорусский лидер.

По словам главы государства, установленному Овечкиным рекорду радуются во всем мире. Лукашенко также назвал гордостью то, как русский хоккеист повернул всех в свою сторону. Вместе с тем президент выразил мнение, что превзойти результат Овечкина будет трудно.

Ранее Лукашенко упрекал Министерство спорта Белоруссии за просьбу повысить зарплаты атлетам в возглавляемой им республике. Он заявлял, что такое предложение возмутит людей, которые видят, как белорусские спортсмены «пешком ходят на площадке» в футболе и хоккее.

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