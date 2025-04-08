Лукашенко назвал Овечкина «нашим русским»

Лукашенко похвалил хоккеиста Овечкина за рекорд по голам в НХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего в составе «Вашингтон Кэпиталс», за установленный им рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет агентство БелТА.

«Овечкин — молодец. Наш парень, русский человек», — отметил белорусский лидер.

По словам главы государства, установленному Овечкиным рекорду радуются во всем мире. Лукашенко также назвал гордостью то, как русский хоккеист повернул всех в свою сторону. Вместе с тем президент выразил мнение, что превзойти результат Овечкина будет трудно.

Ранее Лукашенко упрекал Министерство спорта Белоруссии за просьбу повысить зарплаты атлетам в возглавляемой им республике. Он заявлял, что такое предложение возмутит людей, которые видят, как белорусские спортсмены «пешком ходят на площадке» в футболе и хоккее.