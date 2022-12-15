Лукашенко ответил на просьбу повысить зарплату спортсменам

Президент Белоруссии Лукашенко упрекнул Минспорта после просьбы поднять зарплату атлетам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о повышении зарплат местным спортсменам. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что министерство спорта не должно публично озвучивать подобные просьбы. «Потому что люди не только вам, и мне голову снимут. Они спросят: "Ты за что им деньги платишь?!" Они же пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее. Они не только пешком ходят — они хромают там», — ответил он.

На доклад к Лукашенко были приглашены министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, заместитель главы администрации президента Игорь Луцкий, вице-премьер Игорь Петришенко и президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

В августе 2021 года Лукашенко раскритиковал жен футболистов и хоккеистов. По мнению политика, представители игровых видов спорта кривляются на поле и площадках, а их супруги сидят в смартфонах и воюют против государства.